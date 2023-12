Chuva desta terça-feira (12/12) causou queda do muro da Câmara Municipal de Ibirité, na Região Metropolitana de BH.

O muro de contenção na área externa da Câmara Municipal de Ibirité, cidade da Grande BH, desabou na noite dessa terça-feira (12/12), devido às fortes chuvas.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (13/12), a Câmara do município afirmou que ninguém se feriu e está recebendo apoio dos órgãos municipais competentes e trabalhando para amenizar os danos de episódios dessa natureza.

Além disso, informaram que o expediente acontece normalmente, entretanto, o acesso ao estacionamento está interditado.

Além da queda do muro, a Defesa Civil do município foi mobilizada para o atendimento de seis outras ocorrências, todas relacionadas ao grande volume de água da chuva. Dentre as registradas, a Prefeitura destacou um desabamento parcial de uma casa na Vila Ideal que está sendo monitorado pela equipe da Defesa Civil. Uma nova vistoria está prevista para essa quarta-feira (13/12).

O teto da Delegacia das Mulheres de Ibirité também sofreu danos graças a significativas infiltrações no teto. A Delegada Chefe pediu apoio e uma equipe já está empenhada para a vistoria.

Apesar dos estragos, a Prefeitura informou que não foram registradas queda de energia e de árvores. Não houve também interdição de ruas e avenidas e, até o momento, não há informações sobre bloqueios. Também não foram registradas vitimas fatais ou feridas, nem pessoas desalojadas ou desabrigadas até o momento.

Através de nota a Defesa Civil informou que: "a previsão é de que a normalização das condições ocorra gradualmente, mas ainda não podemos estabelecer um prazo exato. Estamos em constante monitoramento da situação e trabalhando incansavelmente para resolver os problemas identificados. Além disso, reforça importância da colaboração e compreensão da população diante dessas adversidades climáticas."

Outros órgãos da Prefeitura também estão prestando apoio, incluindo equipes de limpeza urbana, Meio Ambiente e Assistência Social.

A Região do Barreiro, que faz divisa com Ibirité, também registrou estragos causados pela chuva. O temporal provocou alagamento em ruas Vale do Jatobá e próximo à Estação Diamante, moradores filmaram o momento.