Um motociclista de 21 anos morreu na tarde deste sábabo (9/12), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Francisco, sentido Pampulha, depois de perder o controle do veículo, tombar na pista e ser atropelado por uma carreta bitrem que transportava uma carga de milho.



Acionada às 14h48, a Polícia Militar foi ao local e encontrou o corpo no meio da pista e a moto caída perto da mureta divisória da via, nas proximidades do km 464.

Questionado pelos militares, o motorista da carreta, de 41 anos, disse que trafegava sentido Vitória, na pista principal e faixa da direita, quando percebeu pelo retrovisor a aproximação em alta velocidade do motociclista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito ainda no local.

Ainda segundo o relato, utilizando o corredor entre os carros, o rapaz ultrapassou o veículo de carga e, depois, um carro de passeio. Na sequência, o motociclista teria perdido o controle da direção e tombou na faixa em que a bitrem trafegava, ocasionando o atropelamento.



Segundo a PM, o motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que não identificou ingestão de bebida alcoólica.



Como de praxe, a perícia e o rabecão da Polícia Civil também foram acionados.