Os elementos arquitetônicos do barroco mineiro ganharam iluminação especial para dar boas-vindas às festividades do Natal, que tiveram início nessa sexta-feira (08/12) nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais. As festas encantaram a população e levaram a uma volta ao passado histórico ao unir tecnologia e tradição.



Na primeira cidade do estado, Mariana, as praças Gomes de Freire, Minas Gerais e Claudio Manoel e o adro das igrejas São Pedro e do Rosário ganharam cores e ornamentações natalinas.

Em Ouro Preto, mais de um milhão de pontos de luzes foram distribuídos no centro histórico e fizeram parte da iluminação da árvore de Natal de 20 metros de altura na praça Tiradentes.



O presépio, um dos principais elementos de fé e religiosidade completa 800 anos de tradição. O secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta, conta que o presépio surgiu com São Francisco de Assis, em 1223, durante uma viagem do frade católico a Greccio, na Itália,



Em Ouro Preto, o franciscano tem o seu legado de fé com a construção da Igreja São Francisco de Assis, uma das mais celebradas criações do mestre Aleijadinho e que neste período vai ganhar ares de modernidade com uma projeção de diversas imagens natalinas e de presépios na fachada.

Projeção na fachada da Igreja de São Francisco homenageia os 800 anos da tradição de construir presépios Ane Souz



“A projeção mapeada 800 Anos de Presépio ficará iluminando a fachada da igreja por cinco dias. A ideia é homenagear a criação do primeiro presépio, unindo luz, cultura e religiosidade. Para quem gosta do tradicional, dezenas de presépios farão parte do Circuito de Presépios, que ficarão no interior das igrejas históricas de Ouro Preto”, afirma Flávio Malta.



Outra novidade deste ano é a Casa do Papai Noel que vai funcionar no antigo Fórum de Ouro Preto, onde também terá a Feira de Natal Solidária, com a participação de associações de artesãos de Ouro Preto.



Antônio Brito de Oliveira, de 12 anos, conta que as luzes da Praça Tiradentes ficaram magníficas e trouxe um clima familiar, uma sensação de conforto para o turista e para o ouro-pretano.“Os anjos e a árvore de Natal me impressionaram. A praça ficou com um tom mais vivo e mostra que Ouro Preto não é só para o turismo normal, a cidade pode ter atrações natalinas misturadas à beleza da cidade", diz o garoto. "Consegui presenciar um incrível trabalho e ainda tirei uma foto com o Papai Noel e os membros da Patrulha Canina. Eu sinto muita prosperidade nesse Natal e que vai ser muito bom para Ouro Preto e para nós", emendou.

Papai Noel, Mamãe Noel e bonecos de neve caíram no samba ao ritmo do bloco Zé Pereira do Club dos Lacaios em Ouro Preto Divulgação/Ane Souz



Jorge Atílio Pereira, de 71 anos, conta que se encantou com as serenatas na sacada da nova Casa do Papai Noel e ressalta que ficou impressionado com a projeção na fachada da Igreja de São Francisco.

“Foi muito bacana, tudo está muito bonito, ver a Silva Gomes cantando na sacada do antigo Fórum de Ouro Preto, é de encher os olhos de emoção. A iluminação está maravilhosa, ressalta”.

Carnatal



O carnaval mineiro tomou as ruas das cidades históricas de Mariana e Ouro Preto em pleno Natal. O cortejo show em Mariana começou às 19h com a presença de blocos e bandas tradicionais. Artistas circenses empolgaram o público com música, dança e brincadeiras que arrastaram a multidão nas ruas iluminadas do centro histórico.

Cortejo saiu da Praça Gomes de Freire e percorreu as ruas da cidade de Mariana Divulgação/Rafael Oliveira



O cortejo natalino de Ouro Preto teve início com a Folia de Reis e fez o Papai Noel, a Mamãe Noel e os bonecos de neve caírem no samba ao ritmo do bloco Zé Pereira do Club dos Lacaios, o mais antigo em atividade do Brasil.

Mariana