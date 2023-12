Um adolescente, de 14 anos, foi resgatado quando corria o risco de se afogar em um rio no bairro Xodó-Marize, na região Norte de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino brincava com outras crianças no rio quando submergiu.

Os militares foram acionados e conseguiram resgatar o jovem do fundo. Eles fizeram manobras de ressuscitação até que a vítima pudesse ser levada ao Hospital João XXIII no helicóptero Arcanjo.

O estado de saúde do adolescente não foi informado.