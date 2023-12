Lar de espécies raras e importante para o ciclo das águas, a Serra do Pires, em Congonhas, Região Central de Minas, é palco de disputa entre a mineração e o ecossistema local. A Associação dos Moradores do Bairro Pires (COPABi) realiza na próxima segunda-feira (4/12) uma audiência pública para apresentar e conversar com a população sobre os riscos ambientais do cenário atual.

A partir das 18h, na quadra da Escola Municipal do Bairro Pires, quatro tópicos serão abordados na reunião. Em um primeiro momento, há o informe dos impactos atuais da mineração na região, com uma avaliação dos reflexos na qualidade e disponibilidade de água para a população. Desde o início de atividades minerárias na serra, os moradores têm registrado problemas de escassez e poluição de águas.

Segundo os organizadores da reunião, a Serra do Pires é importante para o meio ambiente e também para a qualidade de vida dos moradores de Congonhas. Nos campos rupestres da Serra do Pires, estão as cangas, formações de rochas ferruginosas que permitem a existência de espécies raras de plantas e a chegada da água ao lençol freático.

É justamente a riqueza em ferro que atrai o interesse das mineradoras. O ambiente também é indispensável para plantas como a orquídea Cattleya milleri, endêmica da região, criticamente em perigo de extinção e com registros naturais atualmente predominante das cangas em Congonhas.

A expectativa da COPABi é que a ação gere mais estímulo à presença de moradores, lideranças locais e especialistas para fortalecer o debate. Ao final do encontro, há apresentação de propostas para a proteção da Serra do Pires e a gestão sustentável dos recursos hídricos, com o convite de contribuição da sociedade na formulação de ideias e estratégias.

Serviço – Audiência Pública em defesa da Serra do Pires

Data: 04/12

Horário: 18h

Local: Quadra da Escola Municipal do Bairro Pires – Congonhas