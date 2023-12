Temporais atingiram as cidades de João Monlevade, na Região Central, e Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, na noite de quinta-feira (30/11), alagando ruas e provocando transtornos para a população. Porém, não houve feridos. As cidades permanecem em alerta para pancadas de chuva até domingo (3/12).

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil municipal, informou que a cidade foi atingida por uma forte chuva acompanhada de vento, mas com baixa precipitação – em torno de 7,2 mm.

Foram registrados destelhamentos, queda de árvores e pequenos deslizamentos de terra, mas sem nenhum chamado de urgência no município. A ocorrência de maior gravidade foi no Centro, onde houve o destelhamento de uma loja. Segundo o Corpo de Bombeiros, o telhado foi completamente arrancado pelo vendaval e caiu no meio da via. A estrutura atingiu três veículos e interditou o fluxo na via. Não houve feridos nem vítimas presas aos veículos.

Os militares fizeram o isolamento do local para impedir o trânsito de pessoas, pois havia risco de parte da alvenaria da loja cair. A equipe do Corpo de Bombeiros constatou ainda risco de eletrocussão, já que parte do telhado era de estrutura metálica que estava encostada em fios de alta tensão da Cemig. A empresa de energia foi acionada para fazer o

desligamento da energia.

O local ficou sob a guarda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) até a retirada do telhado e desinterdição da via. A Defesa Civil municipal informou que equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbano atenderam a ocorrência de pronto. Além de avaliar os danos, eles trabalharam na liberação da via. O proprietário do estabelecimento que foi destelhado também auxiliou no trabalho.

A Defesa Civil já fez a vistoria no local e vai emitir um relatório sobre a situação do imóvel. O órgão lembra ainda que o alerta de fortes chuvas, emitido pela Defesa Civil Estadual, permanece até domingo

“As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura, trabalham também em outras ocorrências pontuais pela cidade. E segue em regime de plantão para atender eventuais ocorrências de danos que possam ser causados pelas chuvas.”

Em João Monlevade, a chuva forte durou cerca de duas horas e deixou ruas e avenidas do centro e de bairros periféricos alagadas. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, moradores mostram uma forte enxurrada, no centro da cidade, próximo a Avenida Wilson Alvarenga.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Edemir Alves, apesar do volume de chuva, não houve estragos significativos na cidade, apenas pontos de alagamento em locais que, normalmente, sofrem com as enchentes. Foram registradas quatro ocorrências relacionadas ao temporal: três por pontos de alagamento e uma de desabamento. Parte de uma residência em construção caiu, mas não havia ninguém no local e não houve feridos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está em alerta para a possibilidade de chuvas intensas de até 30 mm e ventos de até 60 km/h.

Previsão do tempo

No fim de semana, a possibilidade de pancadas de chuva continua. Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, os temporais podem ocorrer nas regiões Oeste, Triângulo, Sul, Campo das Vertentes e Noroeste do estado. Já no Leste e Norte de Minas só há possibilidade de chuva. No sábado (2/12), a mínima deve ser de 12°C no Sul e a máxima de 42°C no Vale do Jequitinhonha. Já no domingo (3/12), mínima de 12°C no Sul e 41°C no Norte e Vale do Jequitinhonha.

O meteorologista afirma que os maiores volumes de chuva devem se concentrar no Noroeste e Triângulo. As fortes chuvas são provocadas pela combinação do forte calor com a umidade, comum nesta época do ano.