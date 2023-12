Com o aquecimento do comércio e aumento da circulação das pessoas visando às festas de fim de ano, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Fecomércio MG iniciam, nesta sexta-feira (1º/12), a campanha “Cuide do que é seu”.

Nesta sexta, viaturas e táticos móveis foram estacionados em torno da Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma tenda foi montada, e, a partir de uma bancada, oficiais distribuíram panfletos e adesivos para a conscientização.

A intenção é conscientizar a população sobre a autoproteção, prevenção de furtos e arrombamentos de veículos e garantir mais segurança aos moradores da região. Os oficiais reforçam o monitoramento policial na região.



A ação distribuiu itens informativos Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata