Um homem, de 62 anos, foi preso nesta quarta-feira (29/11), suspeito de matar a companheira, de 51, em Baixa Verde, na Zona Rural de Dionísio, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O crime foi cometido no dia 25 de novembro. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), ele se entregou de forma voluntária.

As investigações começaram depois que a equipe da Delegacia de Polícia em São Domingos do Prata foi informada sobre a localização do corpo da vítima, encontrado na parte externa do imóvel onde morava com o suspeito.

Conforme a corporação, vítima e suspeito estavam em um relacionamento amoroso há pouco mais de um mês. Levantamentos apontaram ainda que brigas e discussões entre ambos seriam constantes, provocadas por ciúmes.

Na última discussão, o homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima. A arma utilizada no crime seria produto de furto. No momento da prisão, foram apreendidos um revólver e seis cartuchos de munição.