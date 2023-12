Com impacto da batida, uma das carretas acabou subindo em cima da mureta central e ficando presa

Uma batida envolvendo duas carretas causa retenção no trânsito na BR-040, na altura do KM 539, próximo ao acesso do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (1º/12). A colisão aconteceu por volta das 16h30. Não houve vítimas.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, com o impacto da batida, uma carreta se chocou contra a barreira central e ficou presa. Por volta das 17h45, o veículo ainda estava sendo retirado.

O tráfego na pista sentido Distrito Federal ficou parcialmente interditado. A fila de carros chegou a 14 quilômetros.