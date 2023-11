Um homem de 42 anos, que seria viciado em drogas, suspeito de agredir um idoso, de 81 anos, foi preso pela Polícia Militar de Paracatu, no Alto Paranaíba, e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia foi feita, anonimamente, por um morador do Bairro Bela Vista. Os desentendimentos entre agressor e agredido eram constantes. Eles sempre discutiam, mas nunca tinham chegado às vias de fato.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o suspeito de agressão tinha como hábito, depois de consumir drogas, dormir dentro do terreno do idoso, o que incomodava bastante a vítima.

Na noite de domingo (26/11), de acordo com a PM, o idoso, ao ver o homem deitado junto ao muro, tentou fazer com que ele saísse do local. Nervoso, o invasor começou a xingar o idoso e ameaçá-lo de morte.

Em dado momento, o homem atirou uma pedra, atingindo as pernas do idoso, que caiu ao chão. Apesar de ferido, o idoso se levantou e correu para dentro de casa.

Pouco tempo depois, o suspeito de agressão apareceu na porta da casa com um facão, passando a dar golpes no portão da casa, tentando arrombá-lo - e, quando conseguiu, saiu correndo.

Pouco tempo depois, uma viatura da Polícia Militarconseguiu prender o agressor, que foi levado para a delegacia.

O idoso foi levado para o Hospital da Polícia Militar, onde foi medicado e liberado para voltar para casa. O agressor foi transferido para o sistema penal.