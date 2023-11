Uma idosa, de 71 anos, desaparecida há dois dias, foi encontrada nessa quarta-feira (22/11) em um matagal da cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce.

A mulher foi dada como desaparecida na segunda-feira (20/11). Equipes da Polícia Civil iniciaram os levantamentos na região para ter informações sobre o paradeira da idosa, que é portadora de Alzheimer.

Durante as apurações, uma testemunha afirmou ter visto a mulher em um posto de gasolina próximo à cidade. Em análise das câmeras de segurança do estabelecimento, policiais confirmaram a presença da idosa no local, sendo intensificados os trabalhos na região.

Por meio de buscas, a Polícia Civil localizou a mulher em um matagal, nas proximidades do posto de gasolina. A idosa estava bastante debilitada, uma vez que havia ficado no local por dois dias, sem acesso a água e a comida.

Devido ao seu quadro de saúde, ela não se recordava dos acontecimentos. Uma ambulância foi acionada e a mulher encaminhada para o hospital.