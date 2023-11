Crime foi flagrado por câmeras de segurança de uma estação do MOVE

O homem, de 51 anos, suspeito de matar uma pessoa em situação de rua no Centro de Belo Horizonte, nessa terça-feira (21/11), foi preso na noite desta quarta-feira (22/11). A vítima dormia na calçada, quando foi atingida duas vezes na cabeça com um bloco de concreto. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança de uma estação do Move, próxima à Avenida Santos Dumont. Com as imagens, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar o suspeito, que possui ao menos 15 passagens pela PM, por danos ao patrimônio.

A motivação do crime ainda não foi informada. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.