A meteorologia aponta para esta quinta-feira (23/11) que o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, a temperatura mínima prevista é de 19°C, e a máxima pode chegar a 34ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30% à tarde, aponta a Defesa Civil. Nesta quarta-feira (22/11), a capital registrou máxima de 32,8°C. Em Minas, a maior temperatura, 39,6°, foi registrada em Araçuaí.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta-feira (24/11), o calor continua, pois os termômetros vão oscilar de 20°C a 35°C. A umidade relativa do ar mínima melhora um pouco e vai a 35% no período da tarde, havendo ainda possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal a umidade relativa a partir de 60%. Nesse sentido, o percentual sobe para 45% no sábado (25/11), quando os termômetros na capital não devem ultrapassar 28°C – máxima também prevista pela meteorologia para o domingo (26/11). No fim de semana, vale dizer, só deve chover no sábado, pois o domingo será de sol entre nuvens. Cabe lembrar que a ligeira queda nas temperaturas acontece após Belo Horizonte ser castigada com temperaturas superiores a 37ºC, por seis dias consecutivos, entre os dias 13 e 18 de novembro.

Nesta quinta-feira (23/11), conforme o Inmet, áreas de instabilidade se formam no Oeste e Sul de Minas Gerais. No Norte e Leste do estado prevalece sol entre poucas nuvens, com baixos índices de umidade em localidades isoladas à tarde. Nas demais regiões mineiras, a previsão é de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas no estado variam de 17ºC – mínima prevista para Monte Verde e São João del-Rei – a 38°C em São Romão.



As condições meteorológicas são favoráveis para a ocorrência de baixos índices de umidade, inferiores a 30%, em localidades do Norte, Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Também estão previstos temporais até sexta-feira, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de rajadas de vento de 40 a 60 km/h, além de granizo em cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado.