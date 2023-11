Um idoso, que não teve a idade divulgada, foi morto com golpes de faca em Itajubá, no Sul de Minas. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (14/11) e o suspeito, um adolescente de 17 anos, foi apreendido horas depois.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o idoso estava a pé e passava pelas margens da rodovia BR-459, no bairro Jarrinha, quando foi esfaqueado próximo ao km 172. Ele foi atingido com facadas na região do abdômen por volta das 9h30.

Primeiramente a GCM foi chamada para atender um possível atropelamento, mas chegando no local viu que se tratava de um homicídio. A Polícia Militar, Polícia Civil e Samu foram acionados, juntamente com a perícia.

"Após verificar que se tratava de um homicídio, as medidas de preservação do local de crime foram tomadas para serviço de perícia dos policiais civis", informou a Guarda Municipal. A morte do idoso foi constatada ainda no local do crime.

Durante as diligências, a população entrou em contato com a GCM pelo telefone 173 e informou que o suspeito do crime estava escondido em meio à mata, no bairro Santa Rosa. Antes, os guardas teriam ido até a casa dele, mas não o encontraram.

O adolescente estava escondido às margens do Rio Sapucaí e não resistiu à apreensão. Ele contou que jogou no rio a faca usada no crime e que teria atingido o idoso porque o homem teria "mexido" com ele.

O menor foi levado primeiro para o Hospital das Clínicas de Itajubá e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado pela PC. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

GCM agradece apoio da população

Por meio de suas redes sociais, a Guarda Civil Municipal de Itajubá fez um agradecimento à população do município, que ajudou a encontrar o suspeito por meio de denúncias via 153. "Após as precisas informações via 153, as equipes encontraram o indivíduo escondido as margens do Rio Sapucaí. A Guarda Civil Municipal de Itajubá agradece a população pela importante confiança na instituição, bem como todos os órgãos de segurança que juntos trabalharam para apresentar o autor a justiça", escreveu a corporação.

Iago Almeida / Especial ao EM*