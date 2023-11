Depois de dias de recordes de calor, a possibilidade de uma chuva rápida pode trazer alívio momentâneo em Belo Horizonte. A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira (14/11), previsão de precipitações com trovoadas para a tarde desta quarta-feira (15/11).

As pancadas de chuva, no entanto, servirão apenas para amenizar a sensação de calorão. A onda de calor segue intensa, com mínima prevista de 23°C e máxima de 38°C, superando os 37,9°C registrados nesta terça-feira.

Além das altas temperaturas, a onda de calor vem acompanhada de clima seco, que mantém os índices de umidade do ar abaixo dos 20% no período da tarde. Nesta terça-feira, o índice foi de 23%, bem abaixo do ideal, estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

Os termômetros ainda ficarão na casa de 37°C e 36°C até o domingo (19), quando a previsão é que os termômetros começam a cair, chegando aos 28ºC.

Previsão de chuva para próxima semana

Se nesta quarta-feira (15/11), a possibilidade é de chuva rápida, a partir da próxima semana a chegada de uma frente fria, vinda do litoral paulista, promete dar uma trégua aos belo-horizontinos. Os temporais também podem trazer granizo.