Uma briga entre um trabalhador da concessionária Via-040, que administra a BR-040 em Minas Gerais, e um motorista foi flagrada por condutores na tarde desta terça-feira (14/11).

A confusão aconteceu no trecho anterior ao local onde uma carreta carregada de minério de ferro tombou e interditou as duas faixas da rodovia, próximo de Congonhas, na Região Central do estado.

O motorista do Ecosport teria entrado na contramão e quase atropelado o outro rapaz, que trabalhava recolhendo os destroços do acidente. Revoltado, o homem partiu para cima do condutor.

Os dois discutiram e o trabalhador teria pegado um pé de cabra para agredir o motorista. A situação foi controlada pelas pessoas que estavam no local.

Leia também: Homem pede copo d'água a vigilante e anuncia o assalto em Montes Claros



A Via 040 e a PRF estão apurando os fatos envolvendo a tentativa de atropelamento de um colaborador.

O acidente

Uma carreta carregada de minério tombou e interditou parcialmente a BR-040 próximo de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do KM 604 da rodovia.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, as duas pistas ficaram fechadas no momento do acidente. Após os trabalhos de remoção da carga que ficou espalhada pela estrada, o tráfego foi parcialmente liberado. Os agentes agora retiram o veículo que está tombado na pista.