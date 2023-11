Vigilante foi assaltado no bairro Village do Lago II, em Montes Claros

Um vigilante sofreu um assalto no final da noite desta segunda-feira (13/11), no bairro Village do Lago II, em Montes Claros, no Norte de Minas.



Segundo o Boletim de Ocorrência, que o jornal Estado de Minas teve acesso, o vigilante estava trabalhando em uma obra de pavimentação e era o responsável por vigiar as máquinas pesadas que estavam guardadas no local.



Dois homens se aproximaram do vigilante e um deles pediu um copo d’água. O vigilante foi buscar a água e, quando retornou, o rapaz que fez o pedido anunciou o assalto, aparentando estar armado.

O comparsa entrou dentro da obra, abriu um container e roubou uma bomba de pulverização. Além disso, mexeu em diversas máquinas, mas nenhum outro objeto foi roubado.

O vigilante também foi revistado pelos assaltantes, que abriram a carteira dele e procuraram dinheiro. Como não tinha, deixaram a carteira com a vítima.Antes de fugir, os dois ameaçaram o vigilante de morte caso ele acionasse a Polícia Militar. Minutos após o crime, ele conseguiu acionar os policiais, que foram ao local e começaram a fazer buscas pelos suspeitos. No entanto, até agora, eles não foram localizados.A Polícia Civil iniciou a investigação do caso.