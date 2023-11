Papai Noel dos Correios recendo as crianças em shopping

O Papai Noel marcou presença no Shopping Estação, na Região Norte de Belo Horizonte, nesta terça-feira (14/11), para inaugurar a campanha solidária de Natal dos Correios e receber as cartas das crianças. A manhã foi marcada por abraços calorosos, fotos com o Bom Velhinho e muitos pedidos de presentes.

Os pequenos escrevem nas cartas o que querem de presente para o Natal e podem entregar nos Correios ou cadastrar uma foto da cartinha no site da campanha. Depois, quem quiser pode adotar um pedido da mesma maneira: online, pelo mesmo site, ou presencialmente.

Os presentes, embrulhados e etiquetados, podem ser entregues no ponto de coleta da preferência de quem vai presentear. Além disso, as empresas podem apadrinhar escolas parceiras da campanha Papai Noel dos Correios, atendendo a mais de 50 cartinhas.

Neste ano a iniciativa completa 34 anos. No ano passado, Vinicius Constantino, coordenador estadual da campanha, conta que, em Minas, cerca de 30 mil crianças receberam presentes, e a expectativa para 2023 é que esse número cresça. “Para este ano a gente espera, aí, pelo menos um incremento de uns 10% nesse número, chegando a mais ou menos 33 mil”, projeta.

Além de ter o objetivo de promover a solidariedade, a campanha também intenciona incentivar a leitura e a escrita entre as crianças. “O nosso foco é na criança matriculada na escola, justamente para fomentar as oficinas de redação, estimular a escrita e a leitura”, explica Vinicius. A ação é voltada para crianças de até 10 anos ou crianças com necessidades especiais de qualquer idade.

O coordenador da campanha Papai Noel dos Correios pede que os padrinhos entreguem os presentes até o dia 15 de dezembro, para que as crianças tenham seus pedidos atendidos até a data do Natal.

Pedidos dos pequenos

Vinicius conta que a maioria das crianças que participam da ação pedem brinquedos, mas que algumas pedem coisas diferentes, como alimentos. De acordo com ele, este ano, uma criança pediu um ventilador. “A maioria são crianças bem carentes e, além dos brinquedos, a gente tem situações como essa, material escolar, até alimentação a gente já teve também”, lembra.

Otávio Heitor, de 8 anos, também fez um pedido inusitado em sua cartinha: “queria ajudar as crianças necessitadas e todos que precisam”. Já o Leonardo Santiago e o Eliel Henrique escolheram homenagear o jogador Cristiano Ronaldo. O primeiro pediu “uma bola e uma blusa do Cristiano Ronaldo”, e o outro uma “chuteira do ‘CR7’ original”. A Valentina Rocha pediu “um skate e uma ‘slime’”.