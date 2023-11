Um homem, de 26 anos, é suspeito de matar o próprio pai, de 61, e enterrar o corpo em um lote vago em Oliveira, Região Centro-Oeste de Minas. O suspeito foi preso nessa segunda-feira (27/11).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi dada como desaparecida por familiares na última sexta-feira (24/11) e teve o corpo localizado dois dias depois.

Com a localização do corpo, equipes da Delegacia de Polícia Civil em Oliveira realizaram trabalho de campo para colher informações que levassem à autoria do crime.

As investigações, incluindo análise de câmeras de monitoramento, indicaram a suspeita para o filho da vítima. Conforme levantado, após um intenso atrito familiar com o pai, o investigado o teria atingido com um golpe de faca no pescoço, depois cavado uma cova de aproximadamente 1,5 metro de profundidade, com o auxílio de uma retroescavadeira, e enterrado o corpo.

Nessa terça-feira (28/11), o suspeito se apresentou na unidade policial, onde foi ouvido.

A PCMG representou ao Judiciário pela prisão preventiva do investigado e por mandado de busca e apreensão domiciliar. Na residência do suspeito, os policiais civis apreenderam dois aparelhos celulares e uma caminhonete, que teria sido usada para o transporte do corpo até o local da desova.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça.