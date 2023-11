Os belo-horizontinos podem tirar os guarda-chuvas do armário neste domingo (26/11). A previsão é de chuva forte a moderada, acompanhada de raios e rajadas de vento, conforme alerta da Defesa Civil da capital.

O dia promete ser de temperaturas mais amenas, depois do calor dos últimos dias, com os termômetros oscilando entre 17°C e 29°C. A umidade do ar à tarde deve ficar em torno de 45%.

Com a chegada de uma frente fria em Minas Gerais, a segunda-feira (27/11) também tem previsão de chuva, céu nublado e umidade relativa do ar em torno de 40%, à tarde, em Belo Horizonte. A temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 30°C.

Neste período de chuvas, a Defesa Civil recomenda aos moradores redobrar a atenção, evitando transitar em ruas sujeitas a alagamentos, ou próximo de córregos e ribeirões. Também não é recomendável atravessar ruas alagadas e se abrigar embaixo de árvores.

Recomendações



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

- Atenção especial para áreas de encostas e morros;

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.