O dia promete ser de temperaturas mais amenas, depois do calor que marcou a sexta-feira em Belo Horizonte, mesmo depois de uma madrugada chuvosa. Ontem, os termômetros bateram em 33,2°C na Estação Meteorológica do Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital, a segunda maior temperatura da semana. Na quinta, a marca chegou a 34,2°C, mas uma corrente de ar frio deve derrubar a marca hoje. Ontem, o calorão não ficou só na capital mineira. No estado, a temperatura mais alta foi registrada em Araçuaí, na Região do Vale do Jequitinhonha, com termômetros a 44°C.



Durante a madrugada de ontem, a Defesa Civil de Minas Gerais registrou chuva em todas as regionais da capital mineira. Na Região Oeste, o volume foi de 40,6 milímetros, cerca de 17,2% do esperado para o mês de novembro. A bacia de contenção B5, responsável por armazenar a água da chuva e evitar alagamentos na região da Avenida Tereza Cristina, ficou completamente cheia. Hoje, segundo a Defesa Civil municipal “o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento” e umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, no período da tarde.



Os termômetros também devem baixar. De acordo com Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a perspectiva é de que o calor diminua no fim de semana. “Está vindo aí uma corrente de ar mais frio, do Sul de Minas”, afirma. Para a capital mineira, a previsão é de que, hoje, a máxima seja de 28°C, e amanhã, de 30°C. Na cidade que teve a maior temperatura, os termômetros também devem cair, mas continuam nas alturas, com máxima prevista de 40°C hoje e amanhã.

Segundo Claudemir, “a previsão é de chuva no final de semana todo”, de moderadas a intensas. A Região Norte de Minas, no entanto, foge desse padrão. Por lá, as temperaturas vão seguir elevadas e as chuvas devem ocorrer de forma “muito pontual”, prevê o Inmet.



Ainda de acordo com o órgão, hoje devem ocorrer “temporais, com chuva entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, acompanhados de descargas atmosféricas e rajadas de ventos, da ordem de 40 a 60km/h, em localidades isoladas do Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste de Minas Gerais”.



Já no domingo, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Alto/Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, sem trovoadas.

ALAGAMENTO EM CONTAGEM

Um carro ficou submerso e casas acabaram ilhadas durante as chuvas da madrugada de ontem em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Defesa Civil da cidade foi até o local na manhã de ontem para desobstruir vias, além de distribuir materiais de higienização para os moradores que sofreram com o temporal. Não houve registro de vítimas nem de desabrigados.

A cidade prosseguia sob alerta da Defesa Civil, com risco de fortes chuvas até a manhã de hoje. De acordo com um comunicado do órgão, pode haver deslizamentos nas regiões do Eldorado, Vargem das Flores e Sede.



RECOMENDAÇÕES

Com a possibilidade de chuvas mais fortes neste fim de semana é preciso ficar alerta, evitando trafegar por pontos de inundação, além de não passar por ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de precipitação intensa. Não é recomendado se abrigar ou estacionar carros embaixo de árvores. Deve-se ter atenção dobrada quanto às áreas de encostas e morros. Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas, nem use equipamentos elétricos.



Caso surjam rachaduras na parede com a chuva, o que deve ser feito é avisar para a Defesa Civil, por meio do número 199. O mesmo procedimento é recomendado no que se refere a cabos de eletricidade rompidos. Nesse caso, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também pode ser acionada, por meio do número 116.

* Estágiaria sob supervisão de subeditora Rachel Botelho

De olho nos termômetros



34,2°C

44°C

Maior marca de Minas Gerais ontem, em Araçuaí

28°C

Máxima esperada para hoje na capital mineira

Fonte: Inmet