Um ônibus da linha 806, que faz o trajeto Estação São Gabriel até o bairro Vista do Sol, foi incendiado na madrugada desta quinta-feira (23/11), na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o fogo começou quando o veículo estava na altura do número 45 da rua Treze, no bairro Vista do Sol. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O ônibus foi destruído pelo fogo.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SETRABH) lamentou a perda de uma um veículo da frota e destacou que a população é a maior prejudicada com a falta de um ônibus no sistema.

A suspeita é de que o incêndio é criminoso. Depois de atear o fogo, o suspeito deixou um bilhete com o motorista, criticando a empresa responsável pelo transporte pela falta de cumprimento de obrigações trabalhistas.

O Setra ainda criticou o conteúdo do bilhete e afirmou que a empresa responsável pela operação da linha está em dia com todas as obrigações trabalhistas, sociais e tributárias.

“O sindicato considera que se trata de um incêndio criminoso e que, portanto, está colaborando com as forças de segurança pública para identificar, responsabilizar e punir os criminosos envolvidos”.

O caso será investigado. Ninguém ficou ferido.