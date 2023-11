Parece que o calor que atingiu Belo Horizonte nas últimas semanas está voltando. De acordo com a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que a quinta-feira (23/11) será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, à tarde.

A temperatura mínima pela manhã foi de 21°C e, mesmo com previsão de chuva, a máxima esperada é 34°C, com umidade relativa mínima do ar de 30%. Um aumento de mais de 2°C em relação a essa quarta-feira (22/11), quando os termômetros registraram 31,7°.

Em Minas, a quinta-feira (23/11) tem previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro e Sul. No Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17°C e a máxima de 40°C.