Mesmo com tempo nublado as temperaturas voltam a subir em BH

O céu fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde desta quarta-feira (22/11), em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil, mesmo com tempo nublado, a temperatura volta a subir em relação aos 27°C de máxima de ontem. A mínima de hoje, registrada entre 5h e 6h da manhã, foi de 17ºC. Os termômetros deverão chegar a 32°C na capital mineira, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.

Em Minas Gerais, a quarta-feira (22/11) é de áreas de instabilidade que permanecem atuando nas regiões Central, Oeste e Sul de Minas Gerais, onde são esperadas as típicas pancadas de primavera, preferencialmente, a partir da tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Leste e Norte estarão sob sol entre nuvens sem previsão de chuvas e com temperaturas em elevação. A tendência para os próximos dias é de redução das chuvas em todo o estado e elevação gradual das temperaturas até a próxima sexta-feira.

Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central, Oeste e Sul. Na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Metropolitana céu parcialmente nublado. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.