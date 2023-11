Caso esteja em viagem, permaneça dentro do carro e, ao parar, escolha um lugar alto, longe de postes ou árvores

Com o histórico recente de alertas para tempestades em Belo Horizonte e outras cidades mineiras, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) recomenda ações preventivas para a época de chuvas intensas.

Leia também: Uberlândia: Homem fica ilhado e tempestade traz prejuízos

Na preparação para o período chuvoso, é recomendado que se estoque alguns recursos em casa, como comida de fácil consumo, água potável, lanternas e pilhas. Estruturas em risco de queda, como árvores ou muros, devem ser estabilizadas, com poda para as plantas e reforço para as paredes, antes da chegada da tempestade.

Em casos de queda d’água repentina, é preciso buscar abrigo, de preferência residências, principalmente em situações com presença de trovões. Use o telefone somente em emergências.

Durante a tempestade, desligue a energia da moradia, retire eletrodomésticos das tomadas,

fique longe de janelas, árvores ou postes, locais abertos como praias e campos de futebol, cercas, linhas telefônicas e elétricas, assim como estruturas metálicas em geral. Não retire roupas de varais de arame durante as chuvas fortes.

Caso você more em um local com histórico ou risco de alagamento, algumas ações a mais são aconselhadas:

Enchentes podem ser prevenidas com ações de limpeza como a retirada de entulhos e atenção para ralos, esgotos, galerias e valas;

Mantenha um membro da família atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo à noite;

Preserve os objetos de maior valor em partes mais elevadas da casa;

Havendo infiltração, rachadura ou barulhos estranhos, abandone sua residência;

Quem mora às margens de rios e próximo a encostas também deve sair de casa;

Providencie a evacuação do local e retirada de pessoas que correm risco;

Transmita alarme aos vizinhos em caso de elevação das águas;

Caso você seja levado pelas correntezas, procure se agarrar em algum obstáculo ou flutuar.



O que se a tempestade chegar com você dentro de um veículo?

Caso esteja em viagem durante a chuva, evite dirigir nas estradas alagadas, além da visão comprometida, poças podem esconder buracos no percurso. Ao escolher o local de parada escolha um lugar alto, não pare perto de postes ou árvores. Não saia do carro, ele é uma ótima proteção contra raios, mantenha as janelas e portas fechadas.

Continuando uma rota, dirija devagar e mantenha distância segura do carro à frente.

Poças d'água devem ser atravessadas com aceleração contínua, em primeira marcha.