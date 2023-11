O Ministério dos Transportes vai promover o leilão de concessão da rodovia federal BR-381 nesta sexta-feira (24/11), em sessão pública na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Segundo a pasta, o pregão é vencido por quem propuser o menor valor de tarifa de pedágio, assim como ocorreu em outros leilões rodoviários promovidos pelo Governo Federal.

O trecho a ser cedido liga Belo Horizonte a Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, somando 304 quilômetros de extensão e abrangendo 21 municípios. Segundo o ministério, a previsão é que sejam investidos R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos de contrato.

O leilão também compreende o trecho classificado como “Rodovia da Morte”, entre João Monlevade e Belo Horizonte, onde a taxa de mortalidade é cerca de duas vezes maior que nos demais segmentos da estrada. As melhorias na região é uma demanda histórica de Minas Gerais e chegou a ser alvo de campanha do então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A concessão ainda prevê a recuperação e requalificação do pavimento, além de melhoria da sinalização vertical e horizontal já nos dois primeiros anos. Também estão previstas cinco praças de coleta de pedágios no projeto. Os valores das tarifas ainda serão divulgados e devem variar de acordo com as condições da pista, como o número de faixas.