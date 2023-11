A Polícia Militar procura por um homem, de 37 anos, suspeito de colocar fogo na casa do próprio tio nessa quarta-feira (22/11) no bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o segundo andar da residência totalmente incendiado. As chamas foram controladas antes que o fogo se propagasse para edificações vizinhas.

O incêndio destruiu todos os móveis, a rede elétrica da casa e comprometeu estruturalmente o imóvel. A Defesa Civil foi acionada para realizar a avaliação da casa.

Em conversa com a Polícia Militar, o dono da casa contou que tem histórico de problemas com o sobrinho e, pouco antes do incêndio, o suspeito arremessou uma bomba dentro da residência. Ele acredita que o fogo começou no papelão que tampava a janela quebrada de um dos quartos.

Ainda segundo a vítima, o sobrinho tem envolvimento com outros crimes e já colocou fogo no carro de um outro morador da rua.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.