Moradores do prédio reunidos na entrada do edifício de onde Monah foi retirada

Durante a ação de retirada da delegada Monah Zein do apartamento onde mora, nesta quarta-feira (22/11), moradores do prédio no Bairro Ouro Preto, Pampulha, procuraram a imprensa para relatar a situação da vizinha. Eles descreveram Monah como 'boa pessoa' e 'amigável'.

Um dos moradores afirmou que os vizinhos gostam muito da delegada. Ele considerou 'absurda' a ação dos policiais de desligarem a luz da casa de Monah. Os vizinhos também declararam que os agentes jogaram a mulher no chão. Ela foi obrigada a sair do apartamento onde esteve por 32 horas com escassez de comida e água.

Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram à residência de Monah Zein afirmando se tratar de uma suspeita de tentativa de suicídio. Nas redes sociais, a delegada fez uma série de transmissões ao vivo, registrando, inclusive, discussões com outros agentes. Nas lives, ela comentou sobre uma suposta perseguição na organização, desde que denunciou uma situação de assédio.



Durante a ação de reter a arma da delegada, uma confusão se instaurou, com suposta troca de tiros acidentais, como indica a advogada de Monah. Uma fonte da Polícia Civil confirmou ao Estado de Minas que antes de disparar contra os agentes da CORE, a delegada foi atingida por uma arma de choque. Em sua live, Monah mostra um dardo que dispararam contra ela. Em seguida, a servidora começa a questionar se realmente os policiais queriam ajudá-la, como haviam afirmado.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa