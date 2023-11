A delegada Monah Zein, que entrou em conflito com policiais ontem, foi retirada do apartamento onde mora, no Bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em BH. A movimentação de policiais no entorno do prédio foi intensa na tarde desta quarta-feira (22/11). A mulher estava no apartamento durante cerca de 32 horas.



A mãe da delegada acompanhou a operação, entretanto os policiais não deixaram a mulher conversar com a imprensa. A Polícia Civil informou que estava "apenas protegendo o local e as pessoas envolvidas".

Segundo informações iniciais, a discussão começou durante a manhã de ontem (21/11). Uma fonte contou à reportagem do Estado de Minas que policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram até a casa da delegada com uma suposta ocorrência de tentativa de suicídio.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram a delegada, normalmente na residência. Houve uma grande discussão entre os agentes e eles foram retirados do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Durante o tumulto, a delegada deixou uma live aberta no Instagram, mostrando a porta da residência enquanto narrava o acontecido. Mais de 800 pessoas assistiram à transmissão.

Houve disparos de arma no local. Uma fonte de dentro da Polícia Civil confirmou ao Estado de Minas que antes de disparar contra os agentes da CORE, a delegada foi atingida por uma arma de choque. Em sua live, Monah mostra um dardo que dispararam contra ela. Em seguida, a servidora começa a questionar se realmente os policiais queriam ajudá-la, como haviam afirmado.