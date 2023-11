Vídeo divulgado nas redes sociais flagrou o momento exato da colisão Redes Sociais / Reprodução Um motociclista de 45 anos morreu ao bater em um ônibus, em Araxá, no Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (22/11).



O acidente aconteceu às 7h38, em um cruzamento do Bairro João Ribeiro. O ônibus veio pela Rua João Magalhães e a moto descia pela Rua Donato Pinheiro dos Santos, quando ocorreu a batida.





O vídeo de uma câmera de segurança, divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o motociclista avança a sinalização do “pare” e se choca contra a lateral do coletivo, que operava a linha Salomão Drummond - Fertiza. A vítima, identificada como William Rezende Borges, morreu na hora.



Durante atendimento dos bombeiros, foi verificado que ele apresentava sinais de traumatismo craniano. O óbito foi confirmado por um médico que passava pelo local.



A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram para realizar a perícia técnica e a remoção do corpo.



Responsáveis da empresa Vera Cruz, concessionária que opera o transporte coletivo em Araxá, também estiveram presentes para auxiliar no trabalho dos órgãos de segurança. O motorista do ônibus, de 36 anos, não se feriu.