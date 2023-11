Cinco pessoas foram presas e seis veículos foram apreendidos pela Polícia Civil durante operação contra desmanche de veículos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A identificação de um suspeito de envolvimento em furto foi importante para desmantelar uma quadrilha que era investigada.

A Operação Desmanche teve o objetivo conter furtos de motos de marcas específicas e a venda clandestina de peças. As prisões e apreensões aconteceram nesta terça-feira (21/11), quando equipes da polícia encontraram um homem que dava suporte para os furtos investigados na cidade do Triângulo Mineiro.

O suspeito estava em casa, com um grupo de quatro homens, que desmontava três motos diferentes. Um deles conseguiu fugir na abordagem policial. Um carro furtado também foi encontrado no local.

No imóvel também foram apreendidos outros dois veículos que estavam sendo utilizados para dar suporte logísticos nos crimes de furto e no transporte de peças dos veículos. Ferramentas e instrumentos que são usados na adulteração dos veículos também estavam no local.

Os policiais ainda fizeram mais uma abordagem e encontraram um quinto indivíduo que, segundo a polícia, ajudava a ocultar a a moto que foi furtada no dia 20 e que levou os policiais até a parte da organização criminal apontada pelos investigadores. Ele ainda teria tentado extorquir o dono da motocicleta para devolvê-la.