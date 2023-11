O Procon de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, investiga o caso de cerca de 100 moradores da cidade que tiveram problemas por conta do adiamento do show da cantora norte-americana Taylor Swift no dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Muitos alegaram não ter como se manter na capital fluminense para ver a artista na data estipulada, dois dias depois.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Uberlândia, o procedimento administrativo de averiguação preliminar é contra a T4F Entretenimento SA. O show, que aconteceria nesta quarta-feira (22/11) no Estádio Engenhão, com início previsto para às 19h, teve o adiamento comunicado às 18h , já com boa parte do público no estádio aguardando a apresentação.Ainda de acordo com o Procon, fãs de Swift saíram de Uberlândia nos dias 17 e 18 de novembro com destino ao Rio de Janeiro para assistir ao show e parte deles não poderia arcar com custos de hospedagem e alimentação na cidade ou alterar data de transporte de retorno para acompanhar a nova apresentação à qual teriam direito.“Por este motivo, com a intenção de preservar os direitos dos consumidores lesados, (o Procon) instaurou o procedimento administrativo de averiguação preliminar, solicitando informações e determinando que a T4F Empreendimentos crie um canal de comunicação fácil com os consumidores, permitindo a solicitação de troca dos ingressos, restituição dos valores pagos, assim como reembolso de despesas ocasionadas pelo adiamento do show”, informou a superintendência.