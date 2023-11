Para atender a demanda gerada pela Black Friday, o Metrô BH vai ofertar trens nesta sexta (24/11) e no sábado (25/11). Nas estações que têm shoppings no entorno, os horários serão estendidos. As demais estações seguirão abertas somente para desembarque.

Na sexta, as estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia vão operar das 5h15 até às 23h20. No sábado, as estações também começarão as atividades às 5h15, mas vão encerrar dez minutos mais tarde, às 23h30.

Nos dois dias, as outras estações seguirão abertas após as 23h apenas para o desembarque do público. Normalmente, tanto as bilheterias quanto as estações do metrô operam das 5h15 até às 23h.

Nos dias úteis, o intervalo entre cada viagem é de 15 em 15 minutos, exceto nos horários de pico, quando as viagens acontecem de sete em sete minutos. O período com menor intervalo, durante a manhã, é das 6h às 8h30. De tarde, das 16h30 às 19h.

Aos domingos e feriados o intervalo entre cada viagem é de 15 em 15 minutos durante toda a operação. O valor da passagem é de R$5,30.