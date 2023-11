O calor extremo que vinha atingindo a capital mineira nos últimos dias deu mesmo um descanso aos belo-horizontinos . Nesta terça-feira (21/11) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde na capital mineira.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 17°C e a máxima estimada é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 55% à tarde.

BH acumulado de chuvas (mm) em novembro até 23h20 do dia 20/11/2023:

Barreiro: 136,9 mm (58%)

Centro Sul: 103,4 mm (48,1%)

Leste: 83,8 mm (35,5%)

Nordeste: 104,2 mm (44,2%)

Noroeste: 98,4 mm (41,7%)

Norte: 97,2 mm (41,2%)

Oeste: 103,6 mm (43,9%)

Pampulha: 121 mm (51,3%)

Venda Nova: 145,6 mm (61,7%)

Média Climatológica em novembro: 236 mm

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (21/11) em Minas é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira e Triângulo Mineiro. Já no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 14°C e a máxima de 38°C.