Gabriel tinha 25 anos e morava em Minas Gerais, apesar de nascido no Mato Grosso do Sul

Fã da cantora Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos levou 23 facadas até morrer na Praia de Copacabana, zona sul do Rio, na madrugada deste domingo (19/11). O laudo da necropsia realizada pela Polícia Civil do Rio foi divulgado nesta segunda-feira (20/11).

Leia também: Homem é atingido por raio ao se esconder da chuva em clube

O crime aconteceu horas depois do show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Engenhão. Gabriel estava acompanhado com um grupo de amigos. Três suspeitos foram detidos na hora e dois deles permanecem presos. Eles já tinham fichas criminais por outros crimes e o homem apontado como autor das facadas havia sido preso em flagrante na última sexta-feira (17/11) e solto em uma audiência de custódia no sábado (18/11), menos de 12 horas antes do assassinato.

Gabriel tinha 25 anos e morava em Minas Gerais, apesar de nascido no Mato Grosso do Sul. Ele estava na cidade para o show de Taylor e iria à apresentação prevista para domingo (19/11).