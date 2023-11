Um adolescente, de 17 anos, que trabalhava como ajudante de caminhão, morreu na Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na manhã desta segunda-feira (20/11), esmagado pelo veículo que ajudava a manobrar e que era dirigido por seu parceiro de dupla no serviço. O caminhão estava entregando material de construção no mesmo local.

Segundo testemunhas, o caminhão manobrava para entrar no terreno onde deveria ser descarregado a mercadoria. A vítima desceu do veículo minutos antes do acidente.

Ele foi para a parte traseira do caminhão, para ajudar o motorista a entrar de ré no terreno, quando foi atropelado.

A rua teve o tráfego interrompido para o trabalho da perícia da Polícia Civil, e até que o caminhão fosse retirado.