Acidente aconteceu próximo ao Shopping Del Rey, no Anel Rodoviário

Uma mulher, de 30 anos, morreu em um grave acidente envolvendo duas motos e um caminhão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, próximo ao trevo do Shopping Del Rey, no sentido Vitória da rodovia, na tarde desta sexta-feira (10/11). Outra vítima, um homem, que não teve a idade informada, ficou levemente ferida e foi socorrida.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima transitava pela faixa esquerda da via quando colidiu na traseira de uma outra moto. Ela se desequilibrou, caiu na pista e foi atropelada por um caminhão, que seguia na faixa central.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.