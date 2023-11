Gabriel era natural do Mato Grosso do Sul

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou uma nota lamentando a morte do estudante Gabriel Mongenot, de 25 anos, que foi assassinado a facadas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante um assalto na madrugada desse domingo (19).

Segundo informações, o jovem estava na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por volta de 3h. Três homens tentaram assaltá-lo, mas o estudante não reagiu. Ainda assim, ele foi esfaqueado por Anderson Henriques Brandão, Alan Ananias Cavalcante e Jonathan Batista Barbosa. A polícia prendeu em flagrante Anderson e Alan.

Na nota, a UFMG diz que “lamenta profundamente a trágica morte do jovem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, estudante do curso de Engenharia Aeroespacial da Instituição desde 2021, e se solidariza com a família, amigos, professores e colegas de turma do estudante. A instituição está prestando o apoio necessário à sua família”.

Gabriel era natural do Mato Grosso do Sul. Ele se mudou para Belo Horizonte e ingressou na UFMG, onde cursava Engenharia Aeroespacial desde 2021, conforme consta em um perfil da rede social Linkedin.

Um colega de Mongenot afirma que ele gostava de festas e, embora frequentasse eventos, sempre foi muito responsável. “Éramos próximos desde que ele entrou no curso, especialmente porque gostamos muito de festas. Fizemos várias matérias juntos e ele sempre foi muito responsável, tranquilo e correto. Quando vi a notícia, fiquei perplexo”, lamenta Jean Gabriel, de 22 anos.