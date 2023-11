Um vídeo que circulou nas redes sociais da cidade de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, nesse domingo (19/11), mostra um morador do bairro Rosário tomando um banho de água que vinha de uma calha, após uma chuva. De acordo com Marcelo da Silva, de 51 anos, o banho refrescante faz parte de um protesto pela falta de fornecimento de água por 10 dias, durante o período da onda de calor que alcançou temperaturas de 39°graus.

A falta de distribuição de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (SAAE) também foi alvo de preocupação e denúncia de moradores de outros bairros da cidade histórica.

Marcelo da Silva afirma que durante os 10 dias de torneiras secas foram feitas vários pedidos de fornecimento de água. A resposta dada no protocolo de ligação pela autarquia municipal, contudo, foi que a demanda estava alta e que um caminhão pipa seria enviado para o bairro.

“Prometeram e não cumpriram e quando começou a chover, aproveitei e fui tomar o meu banho em uma bica de água que veio da calha. É uma tentativa de chamar a tenção do poder público pelo descaso que os moradores do bairro têm passado. Acho que deu certo porque o serviço voltou hoje”.

Higienização da sonda

A moradora do bairro Cabana, Karla de Freitas, conta que durante os dias de calor a preocupação foi com as crianças e os idosos da família que moram no bairro Santa Rita de Cássia. Um deles, com 93 anos, está acamado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e agora se alimenta por sonda.

Ela relata que a falta de fornecimento no bairro Santa Rita de Cássia dura há cinco dias e que, durante o período, os familiares estão sem água para fazer a higienização da sonda e os banhos no idoso têm sido de leito. Na casa também mora uma criança de quatro anos e um bebê de 10 meses.

“Nos primeiros dias tivemos que pegar água com os vizinhos para dar banho nele, mas a água deles também acabou. Reunimos e tivemos que comprar água para fazer a higienização da sonda e dar banho de leito em meu avô. Não podemos deixar de dar os cuidados essenciais a um acamado”.

Karla também conta que a família solicitou o fornecimento de água ao SAAE por cinco vezes e que durante várias tentativas com a linha ocupada, a resposta era que iam enviar um caminhão pipa, mas que nunca chegou à casa da família.

“O descaso com a água em Mariana não é de agora, ele é antigo. Ficamos constantemente sem água, às vezes chegam ser três dias direto. Independentemente desse período de onda calor, isso acontece o ano todo. A conta de água chega todo mês, mas o fornecimento não condiz com o valor pago”.

O que diz a prefeitura

Em resposta ao Estado de Minas, a prefeitura de Mariana disse que as altas temperaturas e a ausência de chuva no município, agravados pela onda de calor que atingiu Minas Gerais nos últimos dias, baixou os níveis de água nas captações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Segundo a prefeitura, na última semana, o abastecimento por caminhões-pipa foi intensificado. Mais de 200 casas foram abastecidas diariamente, além de prédios públicos como escolas, postos de saúde e presídio.

Ainda segundo a prefeitura de Mariana, foi disponibilizado 11caminhões-pipas com capacidade de 10 mil litros e quatro com 20 mil litros, para minimizar os desafios que à população tem enfrentado com a falta de água.

O município possui quatro Estações de Tratamento de Água (ETA’s) que estão operando com a vazão prejudicada. E duas captações estão inutilizadas: a do Gogô - que abastece ruas dos bairros Centro e Rosário - e a do Cartucha – que abastece o bairro de mesmo nome.

A prefeitura informa que o SAAE está com processo licitatório em andamento para construir uma nova rede de captação e distribuição de água, que atenda aos bairros prejudicados.

Além disso, após tratativas do Executivo Municipal, a Mineradora Samarco disponibilizou aporte de R$ 9 milhões para ações de compensação para a atividade minerária. O recurso será utilizado para a construção de nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Santo Antônio, beneficiando moradores do Santo Antônio, Rosário e São Gonçalo.