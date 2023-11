Um policial penal, de 40 anos, foi preso na última sexta-feira (17) suspeito de participar de um esquema de facilitação de entrada de aparelhos celulares na prisão. A penitenciária na qual o suspeito trabalhava não foi informada.

Segundo a Polícia Civil, o servidor foi preso em casa, no bairro João XXII, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. As investigações apontaram que o suspeito recebia dinheiro para ajudar os detentos, em sua maioria integrantes de uma organização criminosa, a entrarem no presídio com celulares e outros itens.

O homem chegou a ser flagrado por uma câmera de segurança do presídio entregando uma sacola contendo celulares a um detento, que se encarrega de levá-los até outros homens presos em um dos pavilhões.

O policial penal estava afastado de suas funções por problemas psiquiátricos. Dias antes da prisão, ele havia sido internado em um hospital da cidade por ingestão de diversos medicamentos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.