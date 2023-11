Um caminhão carregado com sacas de carvão colidiu de frente com uma carreta que transportava peças automotivas, na altura do entroncamento da BR-116 com a LMG 404, que ficou interditada, em Salinas, no Norte de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta das 20h de sexta-feira (10/11) e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisou ser acionada para libertar o motorista do caminhão carvoeiro de dentro das ferragens retorcidas da cabine do seu caminhão.

Duas equipes do CBMMG, em colaboração com o SAMU de Taiobeiras e a Polícia Militar de Salinas, se deslocaram para o local em comboio. "Os bombeiros depararam com os veículos acidentados, encontrando o motorista do caminhão preso às ferragens, com ferimentos nos membros inferiores e trauma de tórax. Após a remoção das ferragens, a equipe do SAMU conduziu a vítima para Taiobeiras", informou o CBMMG.