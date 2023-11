Uma batida entre uma caminhonete Fiat Toro e um SUV Chery Tiggo 7 Pro resultou na morte da passageira do veículo Tiggo e em três vítimas feridas, no KM147 da BR365, em Pirapora, no Norte de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (10/11).

O trecho é de pista única, em reta, com acostamento e é sujeito a neblina devido à proximidade com os rios das Velhas e São Francisco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos bateram de frente. O trecho de estrada é plano, pouco antes da confluência do Rio das Velhas com o Rio São Francisco, em Várzea do Guaicuí.

De acordo com comunicado do CBMMG a pessoa que morreu estava no SUV. "Foram identificadas quatro vítimas, sendo duas em cada automóvel. A vítima do sexo feminino, passageira do Tiggo 7, estava parcialmente presa às ferragens e foi constatado óbito no local às 20:15h pelo SAMU Pirapora", informou a corporação.

As duas ocupantes da Fiat Toro, de 26 anos, e o motorista do Tiggo 7, homem de 31 anos, foram conduzidos pela Unidade de Socorro Avançado (USA) do SAMU Pirapora até o Hospítal de Pronto-Socorro Municipal.