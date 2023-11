A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) entregou, nesta quarta-feira (8/11), durante cerimônia no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a Ordem do Mérito Legislativo concedida a pessoas e instituições que se destacam por serviços e iniciativas de relevância e promoção da cidadania.

A celebração deste ano teve como tema "Assembleia Legislativa de Minas Gerais: tradição em inovar" que teve como objetivo mostrar que a Casa esteve afinada com mudanças sociais e inovações ao longo do tempo.

Ao todo, 175 personalidades e instituições de áreas como inovação, futuro, cultura, educação, representatividade e outros foram laureados pelo legislativo mineiro.

Os Diários Associados, grupo de mídia que o jornal Estado de Minas integra, foi um dos agraciados, sendo representado pelo seu Diretor de Publicidade, Mário Neves.

"Nós temos que resgatar os exemplos dos bons que fizeram muito por nosso estado, e hoje homenageando aqueles que fizeram e ainda fazem muito por Minas Gerais", afirmou o presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite (MDB).

A Ordem é entregue pelo presidente da ALMG e por membros do Conselho da Ordem nos graus Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito.

Também foram galardoados políticos, empresários, instituições e o tricordiano Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu em dezembro de 2022.