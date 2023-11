Acidente entre três veículos na Linha Verde, na Grande BH, no sentido aeroporto

Um acidente entre dois carros e um ônibus do Move fechou as pistas centrais da Linha Verde, MG-10, na altura do KM 17, em Vespasiano, na Grande BH, nesta sexta-feira (3/11).

A batida aconteceu no sentido Aeroporto Internacional de Confins. Um dos carros ficou com a frente destruída.

O número de vítimas envolvidas no acidente não foi divulgado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), algumas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.

O trânsito é lento na região. Equipes da PMRv atuam no local.



Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.