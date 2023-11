No auge da pandemia a população era vacinada em postos dentro dos carros e as máscaras que eram obrigatórias vão voltar

A disparada de casos de COVID-19 em Santa Luzia levou o município retomar a obrigatoriedade das máscaras em locais como hospitais e centros de saúde, bem como para pessoas vulneráveis. Ainda não foi publicado no diário oficial quando começa a exigência, mas a prefeitura informa ser imediata. A recomendação consta na Nota Técnica 01/2023 do Comitê Operacional de Enfrentamento á COVID-19 (COESL). Em Minas Gerais e em vários municípios os índices também aumentaram substancialmente, mas não no nível da cidade da Grande BH e medidas mais restritivas ainda não foram tomadas.

Segundo justificativa do COESL, os casos confirmados em Santa Luzia subiram 306,66%, passando de 30, entre 1º e 15 de outubro, para 122, entre 16 e 27 do mesmo mês, sendo nove dos doentes profissionais de saúde.

Os casos notificados também subiram demasiadamente na avaliação do COESL, aumentando 63,84%, de 260 para 426 no mesmo período.

"Essa nota técnica apresenta informações relativas ao retorno de uso de máscaras determinados ambientes fechados município de Santa Luzia, em razão da necessidade de garantir a segurança da população em condições com maior potencial de contaminação do coronavírus", informa a nota, emitida em 31 de outubro.

"Essa medida de caráter cautelar justifica-se pelos novos registros de casos confirmados em nosso territórios seu potencial incremento". O retorno da obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial sobre nariz e boca ocorre nos equipamentos e serviços de saúde públicos e privados.

Também será obrigatório para pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores, pessoas com resfriado ou gripe, indivíduos não vacinados contra a COVID-19 ou com esquema de vacinação incompleto e os imunossuprimidos.

A população portadora de comorbidades e com risco aumentar de gravidade de doença, como, por exemplo, as gestantes e residentes instituições de longa permanência para idosos, também têm recomendação de utilização da máscara.

O prefeito de Santa Luzia, Pastor Sérgio (PSD), confirma a medida. "Estamos fazendo o monitoramento, entendemos que há uma sazonalidade neste aumento e que envolve toda Grande BH. Precisamos estar atentos a esse aumento (de casos)", afirma.

O prefeito destaca a importância de as pessoas se vacinarem. "Temos observado que o número (de aplicações de vacinas e de procura) tem reduzido muito. É importante que as pessoas procurem os postos de vacinação, as vacinas estão disponíveis, principalmente as pessoas com comorbidades", disse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia, a Covid-19 é uma doença imunoprevinível, ou seja, pode ser prevenida com a vacinação. "O Sistema de vigilância em Saúde de Santa Luzia está atento aos casos de Covid-19 e está mantendo a epidemia em controle. A pasta reforça a importância da vacinação e informa para a população que o imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de segunda a sexta e, todos os sábados, das 8h às 12h, nos postos de saúde Caribé e São Geraldo", informou.

Os números de casos de Santa Luzia são também discrepantes quando comparados com o restante do estado, mas Minas Gerais como um todo apresenta saltos nos índices de contaminação pelo novo coronavírus.

Enquanto o boletim epidemiológico de fechamento de mês de 28 de setembro apresentava acréscimo de 0,3% nos casos de Santa Luzia, quando comparado com o de 31 de outubro, essa disseminação chega a 3% (confira o quadro) mais pessoas com exames positivos. A reportagem levantou a situação dos dez municípios mais populosos de Minas Gerais e o aumento de casos é nítido, mas o de mortes não indica disparada.

Em Minas Gerais, os índices dobraram, de 0,3% para 0,6% de ampliação de casos em igual período, segundo os dados da SES-MG. Em Montes Claros, os infectados também dobraram, passando de 0,8% para 1,6% no mesmo período. Multiplicaram por dois, também, em Contagem, de 0,3% para 0,6% e aumentaram cinco vezes em Juiz de Fora, passando de 0,1% de aumento para 0,5%.

Os óbitos pelo novo coronavírus em Minas Gerais aumentaram bastante no mesmo período pesquisado, passando de elevação de 0,08% para 0,1%. Nesse quesito, Santa Luzia se manteve com baixa elevação, de mesma quantidade de mortes entre 30 de agosto e 28 de setembro, para 0,1% de mais óbitos em 31 de outubro. A capital mineira também apresentou dobra no aumento de mortes, de 0,05% para 0,1% dentro do comparativo de boletins epidemiológicos de fechamentos de mês divulgados pela SES-MG.