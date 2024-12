ARIAS: Arias voltou a desperdiçar uma penalidade máxima, deixando o torcedor apreensivo. No entanto, foi fundamental no lance do gol do Fluminense, ao arrancar com a bola e encontrar Keno livre para finalizar. No rebote, Serna marcou. Nota: 6,0. Foto: Luças Merçon/Fluminense Foto: Foto Luças Merçon/Fluminense