Herdeiro da Red Bull compra carros históricos de ex-chefão da Fórmula 1

Na coleção do britânico, agora em posse do herdeiro da Red Bull, estão modelos que foram pilotados por campeões mundiais de Fórmula 1. São carros que estiveram sob o comando do alemão Michael Schumacher (heptacampeão), do brasileiro Nelson Piquet (tricampeão), do britânico Mike Hawthorn (campeão) e do austríaco Niki Lauda (tricampeão). Foto: Flickr Richard Jonkman