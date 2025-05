Atuações do Cruzeiro contra o Fla: Kaio Jorge brilha. Gabigol, que estrela!

FÁGNER – Eficaz sempre que apareceu no apoio. Na defesa, contou com ajuda de Christian, Lucas Silva e Fabrício Bruno, o que minimizou o fato de estar um pouco mais lento do que no início da carreira. Ganhou a maioria dos duelos contra Cebolinha. NOTA 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro