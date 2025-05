Atuações do Flamengo contra o Cruzeiro: Rossi não evita o pior

ROSSI – Não tinha o que fazer no gol de Kaio Jorge. Depois, fez uma defesa parcial espetacular em novo chute do atacante, que ainda bateu no travessão. Também evitou um gol certo de Christian. No segundo tempo, com milagres em finalizações de Matheus Pereira e Wanderson e abafando chute de Kaio Jorge. Chegou a defender parcialmente o pênalti que Gabigol cobrou. Mas Gabi pegou a sobra e fez o gol da vitória. NOTA 8,5. Foto: : Paula Reis/Flamengo Foto: Paula Reis/Flamengo