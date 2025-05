Atuações do Grêmio contra o Santos

CRISTALDO – Um lance no ataque em que pediu pênalti e pouquíssima coisa além disso. Decepcionante no primeiro tempo. Na etapa final, uma boa jogada no primeiro lance do time no ataque e nada mais. Saiu para dar vaga à Monsalve aos 15 minutos, sob vaia. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio